В настоящий момент Киев имитирует контрнаступление под Харьковом и Херсоном, чтобы выпросить новую партию военной помощи от Запада. ВСУ несут огромные потери по воле президента Украины Зеленского, которым управляют американские и британские коллеги, заявил постпред России при ООН Василий Небензя.

Он отметил, что из-за такого решения, против которого выступало даже высшее командование украинской армии, леса под Харьковом, а также поля под Запорожьем и Николаевом в буквальном смысле слова усеяны телами погибших боевиков ВСУ, которых ради пиара просто отправили на смерть.

Небензя также отметил, что ни о каком контрнаступлении Киева даже речи не может быть. Локальные успехи ВСУ с захватом деревень на глубокой периферии ничего не изменят в общем ходе специальной военной операции. Единственное, чего добьется Зеленский – это увеличения числа потерь до чудовищных значений.