Поля под Николаевым, Запорожьем и харьковские леса усеяны трупами украинских военных. При этом они не добились каких-то значимых успехов во время своего наступления. Об этом заявил постоянный представитель России в ООН Василий Небензя – сообщает ТАСС.

Дипломат на заседании Совбеза ООН добавил, что устроенное Киевом наступление по указке западных советников, против которого выступало даже командование ВСУ, оказалось “безумием”: тысячи солдат погибли, но никаких успехов операция не принесла. При этом Небензя уточнил, что ВСУ смогли взять только”несколько деревень”.

Небензя также упомянул, что киевский режим во время наступления использовал заградительные отряды: они не давали отступать украинским солдатам.

Наступление войск ВСУ на освобождённую союзными войсками территорию предпринимают с конца августа. Минобороны России заявляет, что атакующая сторона несёт серьёзные потери: уже погибли тысячи украинских военнослужащих и потеряны десятки единиц техники. По мнению экспертов, заведомо провальное наступление Киеву необходимо было, чтобы продемонстрировать боеспособность войск Западу, и как следствие, доказать необходимость дальнейших поставок вооружения.