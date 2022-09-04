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Киев задействовал в очередной попытки контрнаступления на Херсон танки НАТО Leopard 2A4, полученные от Италии или Испании, сообщил телеграм-канал Рыбарь.

Эти боевые машины, замеченные на границе Николаевской и Херсонской областей, могли быть переданы Киеву еще 1,5 месяца назад. Источник опубликовал фотографии танков, которые движутся по голой херсонской степи. Разумеется, организовать их прикрытие с воздуха или как минимум с применением средств ПВО украинское командование не сподобилось, подставляя дорогущую технику под удар ВС РФ.

Эксперты отмечают, что погрузка танков Leopard в Испании была зафиксирована на фото и видео как раз несколько недель назад. Однако предназначались ли эти машины именно для Украины, тогда никто не знал. Впрочем, официальной информации о том, что Киев получал натовскую бронетехнику, нет и сейчас.

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