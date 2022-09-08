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В ходе наступления на Харьковском направлении ВСУ задействовали не только танки и артиллерийское вооружение, но и множество систем противовоздушной обороны. Они призваны защищать атакующие подразделения от российских ВКС, но вот получается у них не очень хорошо, рассказал портал «Военное обозрение».

Киев перебросил на Харьковское направление зенитно-ракетные комплексы, которые представляют серьезную опасность для российской авиации. Кроме того, в распоряжении националистов имеются ПЗРК, посредством которых регулярно наносятся удары по низколетящим вертолетам и штурмовикам.

Несмотря на то, что Киев довольно качественно подготовился к наступлению, его средства ПВО не справляются с задачей. За три дня им удалось сбить всего один Су-25, пилоты которого катапультировались и были своевременно эвакуированы. При этом авиация продолжает работать максимально плотно и жестко, уничтожая не только технику противника, но и живую силу, не давая подразделениям сосредоточиться на наземной операции.

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