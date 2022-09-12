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Под Красным Лиманом все еще продолжаются напряженные боевые действия. Причем украинской армией практически в открытую управляют инструкторы Североатлантического альянса, рассказал военный корреспондент Семен Пегов.

В своем телеграм-канале WarGonzo он сообщил о нескольких радиоперехватах, а также о допросах украинских боевиков, которые охотно делятся информацией, попадая в плен. Именно они заявили, что управление действиями ВСУ осуществляется военнослужащими из Великобритании и Польши.

Офицеры расквартированы в районах Ивановки и Николаевки в непосредственной близости от Славянска. Британские инструкторы осуществляют управление огнем РСЗО HIMARS и MLRS, польские же военные руководят расчетами легких полевых гаубиц M777.

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