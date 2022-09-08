Между Соледаром и Северском на Донбассе артиллеристы ЛНР практически безостановочно наносят удар за ударом по националистическим силам ВСУ. Они уничтожают обнаруживаемые разведкой огневые точки и укрепрайоны, практически круглосуточно ликвидируют технику и живую силу противника, сообщил представитель НМ ЛНР Иван Филипоненко.

«Работа плановая и нельзя говорить, что здесь какой-то определенный участок фронта более приоритетен, обстановка меняется ежедневно, ежечасно, и исходя из текущей обстановки, командование принимает решение, на каком участке фронта наиболее нужны артналеты», – цитирует офицера РИА Новости.

По словам Филипоненко, артиллеристы успешно действуют и на других участках, где требуется нанести огневое поражение врагу, либо обеспечить эффективное продвижение союзных сил.

Напомним, что ВС РФ и Народная милиция перешли в наступление в районе Соледара, Бахмута и Северска, намереваясь установить контроль над этими населенными пунктами.