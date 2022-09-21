В Запорожье 21 сентября прогремел мощный взрыв, уничтоживший оперативный штаб украинской армии. Данный объект использовался офицерами ВСУ для проработки плана нового контрнаступления на населенный пункту Орехов, рассказал портал «Военное обозрение».

Киев уже пытался наносить удары в этом направлении, однако все вылазки националистических формирований обернулись провалом и крупными потерями.

Кроме того, ВС РФ атаковали Славянско-Краматорскую агломерацию. Ракетные удары пришлись по военным объектам ВСУ в городе Николаевка, а также задели Славянскую ТЭЦ. Это уже вторая атака на нее, выполняемая в рамках уничтожения критической инфраструктуры Украины.

Также утром 21 сентября ВС РФ нанесли удар по Никополю, откуда Киев постоянно обстреливает Энергодар.