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Эксперты издания avia.pro сообщили о том, что жители Николаевской области обнаружили аномальную активность украинских истребителей. С самого утра в небе кружат боевые самолеты.

Речь идет об истребителях МиГ-29, которые осуществляли полеты на малых и средних высотах длительное время. Самолеты жители долго могли наблюдать в северной и западной части Николаева.

Истребители МиГ-29 были замечены над населёнными пунктами Новопетровское, Михайловка и Нечаянное. Самолеты производили полеты по кругу. Эксперты не исключают, что они патрулировали территорию. Пока неизвестна цель нахождения боевых самолетов в небе над областью. Полеты на малых высотах свидетельствуют о том, что истребители пытались замаскироваться от средств противовоздушной обороны, которые развернуты на территории Херсонской области.

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