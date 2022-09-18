Самолёты ТУ-95 пролетели в небе над Херсоном и попали на кадры видеосъёмки. Их публикует “Российская газета”.

На кадрах видно, как два стратегических бомбардировщика летят на большой высоте, однако шум от их двигателей слышен и на земле. Голос за кадром утверждает, что съёмка велась 16 сентября.

Ту-95МС могут нести на себе вооружение, предназначенное для поражения целей неприятеля в глубоком тылу, на расстоянии в несколько тысяч километров от линии боевого соприкосновения. Ранее появлялась информация, что высокоточным оружием “стратеги” нанесли удары по особо важным объектам инфраструктуры Украины. В частности, ракетами Х-101 были поражены ТЭС, дамба на реке Ингулец и другие цели. Ракеты были запущены как раз с самолётов Ту-95МС.

Указанные воздушные суда без дозаправки могут преодолевать расстояния до 12 тысяч километров. Дальность полёта ракет, запущенных с таких самолётов, превышает 5 тысяч километров.