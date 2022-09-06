читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Портал «Русская весна» рассказал о срабатывании российской системы противовоздушной обороны, уничтожившей цели противника над Евпаторией. О взрывах над городом рассказали жители Крыма, которые также опубликовали множество фотографий с инверсионным следом ракет.

Такой след увидели и жители Сакского районе. ПВО, которая отработала по воздушной цели, успешно ликвидировала ее прямо над населенным пунктом молочное. Эксперты предполагают, что было сбит беспилотный аппарат противника, который проводил разведку либо пытался сбросить взрывное устройство. В любом случае его миссия оказалась провалена.

Напомним, что ВСУ регулярно запускают беспилотные аппараты, которые появляются то над Севастополем, то над другими городами Крыма. ПВО отлично справляется со своими задачами, устраняя любые угрозы.

Вам может понравиться

Военный эксперт Сапоньков: Российским ВС необходимо наступать на Николаев прямо сейчас

Российским ВС нужно начинать наступление на Николаев прямо сейчас, чтобы успокоить жителей Херсонской и Запорожской областей, считает военный эксперт Роман Сапоньков. Он объяснил, что на освобожденных территориях граждане боятся возвращения

В американском ISW спрогнозировали контрнаступление ВС Украины в Харьковской области

После откровенного провала в Херсонской области ВСУ попробуют повторить контрнаступление, но на этот раз уже под Харьковом. Об этом рассказал портал «Свободная пресса» со ссылкой на американский Институт изучения войны

RusVesna: Военнослужащие ВС РФ установили контроль над укрепленным опорным пунктом ВСУ

В ходе спецоперации на Украине ВС РФ установили контроль над очередным укрепрайоном боевиков ВСУ, рассказал заместитель командира спецполка полиции им. Кадырова МВД по ЧР Межед Уцмигов с позывным «Моджахед». Он
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 6 сентября – переменная облачность, до 9 °C | город Мытищи: погода, 6 сентября – пасмурно, до 7 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 6 сентября – облачно с прояснениями, до 16 °C | Южно-Сахалинск: погода, 6 сентября – небольшой дождь, до 20 °C | Королев: погода, 6 сентября – переменная облачность, до 12 °C | Подольск: погода, 6 сентября – облачно с прояснениями, до 7 °C | Армавир: погода, 6 сентября – облачно с прояснениями, до 13 °C |