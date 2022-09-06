Портал «Русская весна» рассказал о срабатывании российской системы противовоздушной обороны, уничтожившей цели противника над Евпаторией. О взрывах над городом рассказали жители Крыма, которые также опубликовали множество фотографий с инверсионным следом ракет.

Такой след увидели и жители Сакского районе. ПВО, которая отработала по воздушной цели, успешно ликвидировала ее прямо над населенным пунктом молочное. Эксперты предполагают, что было сбит беспилотный аппарат противника, который проводил разведку либо пытался сбросить взрывное устройство. В любом случае его миссия оказалась провалена.

Напомним, что ВСУ регулярно запускают беспилотные аппараты, которые появляются то над Севастополем, то над другими городами Крыма. ПВО отлично справляется со своими задачами, устраняя любые угрозы.