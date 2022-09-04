Над центральной частью Черного моря уже сутки кружит американский разведывательный беспилотник RQ-4 Global Hawk. Эксперты портала Avia.Pro считают, что его полеты связаны с попытками контрнаступления ВСУ на Херсонском направлении.

Стратегический беспилотник поднялся в воздух с итальянской авиабазы ВВС США «Сигонелла». Он надежно прикрывается двумя истребителями F-18. Они не подлетают близко к Крымскому полуострову, а находятся в воздушном пространстве Румынии в западной части акватории.

По мнению экспертов, Соединенные Штаты задействуют оборудование для радиоэлектронной разведки, установленное на стратегическом БПЛА, а также его оптику, для координации действий украинской армии в ходе контрнаступления. При этом дрон не пытается нарушить границу воздушного пространства России, хотя и находится всего в 50-60 километрах от нее.