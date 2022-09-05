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Портал NVL со ссылкой на издание «Репортер» рассказал о «психической атаке» украинских боевиков на Херсонском направлении. На соответствующей видеозаписи националисты встраиваются цепью и начинают идти прямо на позиции российских войск.

Дело происходило ночью, однако ВС РФ не могли не заметить целое подразделение противника. В ответ на «психическую атаку» они открыли артиллерийский огонь. Уцелело лишь несколько боевиков, которые разбежались в разные стороны, не разбирая дороги.

Напомним, что Киев с 29 августа проводит контрнаступление на Херсонском направлении. Почти за неделю ВСУ потеряли более 3 000 боевиков, много западной техники и вооружения. Однако они продолжают свои бесплодные попытки, так как президенту Украины Зеленскому нужна красивая картинка для Запада.

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