Гаубицы PzH 2000, которые украинская армия получила от Германии, не способны принимать участия в боевых действиях и нуждаются в ремонте либо качественном техническом обслуживании. В конце прошлой недели Киев потерял последнюю немецкую самоходку.

Напомним, ранее украинские военные жаловались на капризные гаубицы из Германии, обслуживание и ремонт которых невозможно проводить в полевых условиях. Мало того, их вообще невозможно починить на Украине, так как Берлин не отправил запасных частей и комплектующих к своему артиллерийскому вооружению.

Теперь потребуется организовывать отправку САУ PzH 2000 в Германию, затем ждать их восстановления и только потом везти орудия обратно на линию фронта. Учитывая сложную логистику, которая применяется для доставки оружия на Украину, данный процесс может растянуться на несколько месяцев.