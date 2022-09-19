Европа продолжает снабжать Украину оружием, причем далеко не все страны отправляют Киеву современную технику. Так, в распоряжении ВСУ замечены финские бронетранспортеры БТР XA-180, которые разрабатывались на замену БТР-60 еще в начале 80-х годов прошлого столетия.

Они способны вмещать 15 человек экипажа, оснащены двигателем Valmet 611 DSBJA, мощность которого составляет 236 лошадиных сил. По шоссе БТР разгоняется до 100 километров в час. Также он способен преодолевать водные преграды со скоростью 9 км/ч. В качестве вооружения установлен крупнокалиберный пулемет «Утес».

Кроме того, Чехия передала Киеву свои самоходные артиллерийские установки Dana-M2. Это более новая техника, которую Украина хотела приобрести еще в 2020 году. Но потом что-то в сделке пошло не так.