В составе 5-й отдельной гвардейской танковой бригады находится танк с панорамным прицелом командира. Т-72Б3 появляется на кадрах, которые публикуют российские репортёры в зоне боевых действий – сообщает “Российская газета”.

Панорамный прицел представляет собой небольшую башню между двумя люками. Он позволяет вести круговое наблюдение за местностью вокруг танка. В сообщениях СМИ указывается, что подобными приборами техника, которую на Украину поставляют западные страны, не обладает.

Панорама командира дополняет прицел наводчика-оператора и прицел-дублёр. Подчёркивается. что благодаря такому оборудованию наступательные и оборонительные свойства Т-72Б3 значительно повышаются.

Указывается также, что указанный танк принят на вооружение в 2014 году. И впервые был замечен на соревнованиях по танковому биатлону.