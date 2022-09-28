ВСУ не будут останавливать наступления даже если Россия применит против Украины тактическое ядерное оружие, и даже если мировое сообщество это проигнорирует. Об этом заявил секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов – пишет “Военное обозрение” (“ВО”).

Данилов рассказал, что сейчас ведётся разработка соответствующего плана действий, и он будет представлен в самое ближайшее время: в течение нескольких дней.

Что именно будет входить в этот план, Данилов не уточнил. Но как пишет “ВО”, нельзя исключать, что Украина при негласной поддержке США и НАТО может изготовить так называемую “грязную” ядерную бомбу и применить её. Особенность такого боеприпаса в том, что он может “заразить” радиацией огромную территорию. В публикации отмечается: Запад не зря раздувает тему, что Москва готова применить ядерное оружие – вероятно, через СМИ идёт подготовка общественности к некому большому и важному событию.

О возможном применении Россией тактического ядерного оружия на Западе заговорили после обращения президента Владимира Путина 21 сентября. Тогда российский лидер объявил частичную мобилизацию, а также в очередной раз заявил, что Россия готова идти на любые шаги для защиты своего суверенитета.