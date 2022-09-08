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Омбудсмен Луганской Народной Республики Виктория Сердюкова назвала число бойцов ВСУ, которые сейчас находятся под арестом на территории ЛНР. Это более 1 тысячи человек – сообщает ТАСС.

Агентство уточняет, что в ЛНР к захваченным или сдавшимся украинским военнослужащим не применяют термин “военнопленные”. Здесь их называют “лицами, добровольно сложившими оружие”. Сердюкова добавила, что речь идёт не только о рядовых солдатах, но и о командирах различных подразделений.

Какая их ждёт судьба, пока не до конца ясно. ТАСС напоминает, что ранее глава ЛНР Леонид Пасечник анонсировал проведение трибуналов. Перед ними предстанут все, кто был причастен к убийству жителей Донбасса. При этом Пасечник не исключал, что наказание для виновных предусмотрено суровое.

24 февраля Россия начала специальную военную операцию в Донбассе. Территория ЛНР сейчас полностью находится под контролем союзных войск.

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