Атака на китайский БПЛА над островами Цзиньмэнь, которые контролируются Тайванем, была проведена только после того, как дрон не отреагировал на несколько предупреждений, заявил официальный Тайбэй.

Глава правительства островного государства Су Чжэньчан заявил, что Китай был неоднократно предупрежден о недопустимости входа в воздушное пространство Тайваня. Также беспилотник получил несколько предупреждений, однако продолжал полет по первоначальному маршруту. Поэтому ничего не оставалось делать, как его уничтожить.

Тайвань, согласно заявлению премьер-министра, очень долго проявлял сдержанность, однако очередной полет беспилотника, представляющего опасность для островного государства, был сбит. Вполне вероятно, КНР теперь будет с должным вниманием относиться к предупреждениям Тайбэя.