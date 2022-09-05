Жители Крыма заметили, что в направлении Крыма движется большая колонна военной техники. В ее составе можно увидеть не только вагоны, в которых перевозятся военнослужащие, но и 40 единиц боевой техники. Подробности передает издание avia.pro, ссылаясь на видеозапись, опубликованную корреспондентами “Русской весны”.

На железнодорожном составе можно увидеть реактивные системы залпового огня, топливозаправщики, армейские грузовики, бронетранспортёры. По кадрам можно сделать вывод, что техники около 40 единиц. Но корреспонденты не исключают, что ее может быть намного больше.

По имеющейся информации, военную технику переправляют в сторону Херсонской области для усиления российских подразделений.

Российские журналисты комментируют видео: «Подмога в пути! Армия России перебрасывает подкрепления по Крымскому мосту к Херсонщине, где враг продолжает попытки наступления».