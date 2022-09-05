читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Жители Крыма заметили, что в направлении Крыма движется большая колонна военной техники. В ее составе можно увидеть не только вагоны, в которых перевозятся военнослужащие, но и 40 единиц боевой техники. Подробности передает издание avia.pro, ссылаясь на видеозапись, опубликованную корреспондентами “Русской весны”.

На железнодорожном составе можно увидеть реактивные системы залпового огня, топливозаправщики, армейские грузовики, бронетранспортёры. По кадрам можно сделать вывод, что техники около 40 единиц. Но корреспонденты не исключают, что ее может быть намного больше.

По имеющейся информации, военную технику переправляют в сторону Херсонской области для усиления российских подразделений.

Российские журналисты комментируют видео: «Подмога в пути! Армия России перебрасывает подкрепления по Крымскому мосту к Херсонщине, где враг продолжает попытки наступления».

Вам может понравиться

Колонна натовских танков Leopard 2A4 форсировала реку Ингулец на юге Украины

В ночь на 4 сентября реку Ингулец на границе Николаевской и Херсонской областей форсировала колонна танков натовского образца Leopard 2A4\2A6, пишет портал Avia.Pro со ссылкой на телеграм-канал «Рыбарь». Источник заявляет,

Евсеев: Сразу после начала наступления ВС РФ на юг Украины ВСУ уйдут с Донбасса

Российским ВС необходимо окружить Артемовск, Северск и Соледар, что позволит взять под контроль все три города одновременно. Военный эксперт Владимир Евсеев в интервью порталу “Украина.ру” напомнил ситуацию с Лисичанском и

Немецкий историк Шанна: Украина задействовала на южном фронте стратегию “тысячи булавочных уколов”

Военный историк Постдамского университета Бастиан Маттео Шанна рассказал, что в ходе контрнаступления на Херсон украинская армия задействовала стратегию «тысячи булавочных уколов». То есть, она не сосредотачивает боевые действия на каком-то
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 5 сентября – переменная облачность, до 12 °C | город Мытищи: погода, 5 сентября – небольшой дождь, до 12 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 5 сентября – переменная облачность, до 18 °C | Южно-Сахалинск: погода, 5 сентября – небольшой дождь, до 17 °C | Королев: погода, 5 сентября – пасмурно, до 17 °C | Подольск: погода, 5 сентября – небольшой дождь, до 12 °C | Армавир: погода, 5 сентября – облачно с прояснениями, до 20 °C |