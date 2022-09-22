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Фраза президента РФ Владимира Путина «Это не блеф», произнесенная после обещания применить все доступные России средства поражения в случае появления угрозы суверенитету и территориальной целостности страны, не осталась без внимания на Западе. Она спровоцировала настоящий хаос на очередной Генассамблее ООН, так как заранее заготовившие свои речи политики были вынуждены заставлять спичрайтеров их переписывать в авральном порядке.

Проще всего оказалось переделать речь американского лидера Джо Байдена. Ее просто дополнили очередными выражениями глубокой обеспокоенности и фразами об осуждении действий РФ.

США, как и весь коллективный Запад, превратили Генеральную ассамблею ООН в антироссийскую трибуну, поэтому ничего нового ждать не приходилось. Представители западных стран заявляли в основном, что совсем не вмешиваются в конфликт на Украине. Но после выступления Путина их речи звучали как-то вяло и фальшиво. Особенно заявления Байдена, от которого ждали чуть ли не объявления войны «главному противнику» – Китаю. Появление «второго фронта» так расстроили американского лидера, что он с трудом связывал написанные на бумаге слова.

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