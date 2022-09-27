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В столице Турции Стамбуле был ранен журналист из Франции Адриан Боке. На него напали неизвестные и нанесли несколько резаных ран. До этого, со слов самого Боке, за ним велась слежка. Об этом сообщает телеграм-канал RT.

Адриан Боке известен тем, что сам некогда служил в спецназе, а в последнее время уделял много внимания событиям в Донбассе и российской специальной военной операции на Украине.

RT уточняет, что Боке был свидетелем, как украинские военные готовили провокацию в Буче: привозили тела погибших и раскладывали их на улицах, чтобы впоследствии обвинить российскую армию в якобы совершённых зверствах. Кроме этого, Боке делал материалы из обстрелянного силами ВСУ Донецка. В них он рассказывал, что удары по городу наносятся в том числе и из французских гаубиц Caesar. В частности, под удар тогда попал пивоваренный завод, расположенный в городе. Обстрел объекта мог привести к уничтожение цистерн с аммиаком, отчего могли пострадать тысячи мирных граждан.

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