Американское издание Military Watch Magazine сообщило о передаче Украине танков M-55 из Словении. Эти боевые машины представляют собой местную модернизацию Т-55 и вполне могли бы помочь Киеву. Но для них в распоряжении ВСУ нет боеприпасов, передает РИА Новости.

Журналисты напоминают, что Польша и другие страны ранее отправляли на Украину советские танки Т-72. Но сейчас запасы этой техники почти исчерпались. В качестве альтернативы удалось найти только боевые машины, выполненные на базе Т-55.

Американские эксперт объяснили, что данная техника оснащена вооружением нестандартного калибра, к которому у Киева отсутствуют боеприпасы. Поэтому ее отправка на Украину может оказаться совершенно бессмысленной. При этом Словения и себя лишает танков, так как взамен ей поставят немецкие грузовики для армии и бронетранспортеры.