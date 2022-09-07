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Опыт специальной военной операции на Украине показал, что огромное значение в современном ведении боевых действий отводится артиллерии. В России это отлично понимают, а потому, вероятно, могут усилить армию за счёт реактивных систем залпового огня (РСЗО) “Полонез”. Такую технику производят в Беларуси – пишет “Газета.ру” со ссылкой на Military Watch Magazine (MWM).

Издание из США уточняет, что “Полонез” является самой дальнобойной европейской системой. За счёт использования особых китайских ракет она может поражать цели на расстоянии до 300 километров. Впрочем, в самой Беларуси “полонезы” почти не производят – на вооружении страны всего 6 таких комплексов. Всё дело в скромном бюджете страны. Однако оружие может заказать Россия, и тогда производство РСЗО увеличится.

MWM добавляет, что Беларусь заинтересована также в совместном с Россией производстве на своих заводах оперативно-тактических комплексов “Искандер”.

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