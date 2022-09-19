Алжир усиливает свою обороноспособность с помощью российского оружия. Соответствующий контракт на 7 миллиардов долларов был заключён ещё в прошлом году. Об этом пишет американское издание Military Watch (MW) – передаёт “Военное обозрение”.

Информация о сделке в США была обнародована в докладе сенатора Марко Рубио. Политик призвал ввести санкции против Алжира за покупку российского вооружения. Что именно будет поставлено в североафриканскую страну, не уточняется. Но эксперты предполагают, что речь может идти об истребителях Су-57, танках “Армата”, зенитно-ракетных комплексах С-500 и бомбардировщиках Су-34М. Причём техника будет поставляться не одномоментно, а в разные сроки. Например, утверждается, что российские истребители в вооружённые силы Алжира поступят только после 2025 года.

Модернизировать армию Алжир начал больше 10 лет назад. Одним из поводов для этого стали военные действия НАТО против Ливии – страны, которая находится по соседству с Алжиром. При этом власти североафриканской страны изначально сделали упор на закупку вооружения у России.