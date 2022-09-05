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Военнослужащие 35-й бригады морской пехоты ВСУ, которых бросили в контрнаступление на Херсон, постами в мессенджере Telegram подтверждают плачевное состояние украинской армии. Они жалуются, что их просто послали на смерть непонятно ради чего.

«Сколько еще матерей и жен прольют слезы? Сколько еще детей останутся без отцов? Сколько еще будет массовых могил? Братья, которые не пережили ту ночь, вы навсегда останетесь в наших сердцах…», – написал один из морских пехотинцев.

Еще одно подтверждение провальной операции Киева появилось и в телеграм-канале Rival. Авторы пояснили, что к Херсону отправились подразделения из Одессы, которые уже предвкушали победное шествие, но сложилось все совершенно по-другому.

Напомним, что крупные потери понес 18-й батальон упомянутой выше 35-й бригады. При неудачном форсировании Ингульца подразделение потеряло 80 боевиков и 6 единиц бронетехники.

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