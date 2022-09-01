7 танков, которые Польша предоставила в распоряжение ВСУ, были уничтожены за короткий срок. Об этом рассказал официальный представитель Министерства обороны России Игорь Конашенков – сообщает ТАСС.

О ликвидации техники генерал-лейтенант упомянул, рассказывая об уничтожении 57-й мотопехотной бригады ВСУ. Большая часть её была разбита в районе населённого пункта Сухой Ставок. Конашенков сообщил, что со стороны ВСУ была предпринята попытка прорваться к бригаде на двенадцати танках через реку Ингулец, чтобы деблокировать подразделения. Технику ВСУ ранее передала Польша.

Однако неприятель наткнулся на мощное огневое воздействие со стороны российских войск. Часть танков была уничтожена, другая часть – подорвалась на минах в ходе “беспорядочного отступления”. На подконтрольную войскам киевского режима территорию удалось уйти только пяти единицам техники.

Польша, как и другие страны Запада, стала оказывать военную помощь Украине после начала специальной военной операции России в Донбассе. Кроме танков польские власти передали ВСУ миномёты, гаубицы, РСЗО, самоходные артиллерийские установки и так далее, а также боеприпасы к соответствующему вооружению.