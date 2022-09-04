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Киев 1 сентября намеревался во всеуслышание заявить о переходе Запорожской атомной электростанции под свой контроль. Именно для этого специально под приезд инспекторов МАГАТЭ было спланировано нападение на ЗАЭС с участием элитных подразделений ВСУ. Кроме того, представители ООН привезли множество представителей прессы из Великобритании и США, которых величали «независимыми журналистами», передает “Военное обозрение”.

Москва этот «хитрый» план разгадала и начала противодействие ему уже с первых этапов. Так, «независимых журналистов» к станции никто и близко не подпустил, а за некоторое время до этого украинские диверсанты, которые мчались к Энергодару на иностранных катерах по Днепру, были успешно разгромлены.

«Никаких представителей украинских или иных СМИ, которые должны были сопровождать 1 сентября с.г. кортеж экспертов МАГАТЭ с подконтрольной киевскому режиму территории на Запорожскую АЭС, в согласованных списках миссии нет», – сообщили представители военного ведомства РФ.

Однако 60 репортеров на территорию ЗАЭС все-таки попали. Среди них было и несколько иностранцев, которые смогли собственными глазами увидеть эпичный провал украинских боевиков, попытавшихся захватить станцию.

Все это жутко расстроило президента Украины Зеленского, который заявил, что миссия МАГАТЭ «не захотела» взять с собой украинских и западных журналистов, поэтому не справилась с возложенной на нее задачей. Украинский лидер настолько разобиделся, что забыл – ставить задачи таким организациям, как МАГАТЭ – это немного не его уровень.

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