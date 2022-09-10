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На последнем фото перед смертью королева Великобритании Елизавета Вторая запечатлена вместе с новым премьер-министром Лиз Трасс. Она протягивает главе правительства руку, на которой хорошо заметно черное пятно. Издание «Московский комсомолец» попыталось выяснить, каким образом оно могло появиться.

Сразу выяснилось, что пятно появилось совсем не перед смертью, а гораздо раньше. Оно было замечено еще в 2019 году, когда Елизавета встречалась в Букингемском дворце с королем Иордании. Тогда многие предположили, что королева просто ушиблась, что и привело к появлению банального синяка.

Хирурги-флебологи с этим выводом не согласились. Они пояснили, что жизнь королевы ее врачи могли поддерживать сильнодействующими препаратами. Поэтому пятно возникло от катетера капельницы. При этом оно могло быть на руки гораздо дольше трех лет, так как в подавляющем большинстве случаев Елизавета использовала хлопковые перчатки, что не давало возможности сторонним наблюдателям видеть ее пальцы и кисть руки.

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