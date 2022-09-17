Президент РФ Владимир Путин изложил китайскому лидеру Си Цзиньпину все планы относительно спецоперации на Украине. «Московский комсомолец» написал, что глава государства намекнул на это журналистам на вступительной части переговоров.

Он заявил, что китайская сторона имеет ряд вопросов по ситуации на Украине и озабочена некоторыми событиями в ходе спецоперации ВС РФ. Но пообещал приоткрыть завесу тайны на самой встрече.

Также российский лидер упомянул не подлежащие изменению планы специальной военной операции на пресс-конференции по итогам встречи. Он заявил, что целью ВС РФ является полное освобождение Донбасса. В настоящий момент Киев все еще ведет наступательные действия на территории ЛНР и ДНР, Россия очень сдержанно отвечает, но сдерживается она только пока.

Журналисты издания отмечают, что на пресс-конференции Путин сказал лишь малую часть того, что сообщил Си Цзиньпину. Но пока только лидер Китая владеет такой информацией. Остальным же придется ждать.