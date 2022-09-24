Президент РФ своим заявлением о частичной мобилизации и мерах, направленных на защиту суверенитета страны, анонсировал новую политическую стратегию России. Однако сейчас о ней говорить слишком рано, так как широкой публике известно слишком мало, пишет издание «Московский комсомолец».

Автор статьи Михаил Ростовский отмечает, что уже спустя несколько дней или даже недель вся эта стратегия будет раскрыта полностью. Но уже сейчас ясно, что российский лидер в очередной раз пересек Рубикон. Если римский император Юлий Цезарь решился на это всего дважды, то президент России сделал такой шаг уже несколько раз.

Одним из ключевых элементов данной стратегии автор считает референдумы, которые уже второй день проводятся в Херсонской и Запорожской областях, а также на территориях ДНР и ЛНР. После них любые обстрелы фактически новых субъектов РФ будут расцениваться как нападение на Россию. Такой подход полностью изменит и ход специальной военной операции, и ее цели.