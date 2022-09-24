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Кремль отлично понимает, что применение ядерного оружия может привести к катастрофе в масштабах планеты, поэтому оно станет лишь крайней мерой на случай, когда все остальные аргументы в противостоянии с Западом будут исчерпаны, на условиях анонимности рассказал один из высокопоставленных военнослужащих изданию «Московский комсомолец». Он также отметил, что приказ о ядерном ударе имеет полномочия отдавать только Верховный главнокомандующий.

Военный эксперт Алексей Леонков считает, что президент РФ Владимир Путин действительно не блефовал, когда говорил об использовании всех доступных средств поражения в случае угрозы суверенитету страны. Ядерное оружие тоже входит в этот перечень, однако оно будет применено разве что в качестве ответной меры на агрессию НАТО и США.

Напомним, что российский лидер сделал такое заявление 21 сентября. Тогда же он объявил о частичной мобилизации, призванной обеспечить достижение всех целей специальной военной операции на Украине.

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