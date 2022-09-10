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Купянск и Изюм, несмотря на весьма активные попытки Киева продолжать наступление в Харьковской области, остаются под контролем ВС РФ. Кроме того, боевики украинской армии все чаще жалуются в Сети, что их атакующие действия приводят к огромным потерям, передает издание «Московский комсомолец».

Основные боевые действия проходят сейчас у Грушевки, расположенной в 6-8 километрах от Купянска. Кроме того, часть сил ВСУ пытается прорваться к Осколу со стороны Сеньково и окружить группировку российских войск в Изюме. Однако получается у них не очень хорошо.

Так, некоторые боевики в социальных сетях и мессенджерах пишут, что попали в «замес», который гораздо жестче, чем под Балаклеей.

«Союзные силы отоварили украинскую бригаду под Купянском со всех щелей», – добавляют очевидцы событий.

Также ВСУ начинают подозревать, что российские ВС ожидали наступления на Харьковском направлении и сейчас хотят собрать здесь как можно больше националистических формирований, чтобы взять их в котел. Это косвенно подтверждается переброской в регион крупных элитных подразделений ВС РФ.

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