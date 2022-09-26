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Под Александровкой в Херсонской области ВСУ в очередной раз предприняли авантюрную попытку наступления, но их остановили бойцы подразделения «ЛИСТАНЬ», которое входит в бригаду казаков «ДОН».

Издание «Московский комсомолец» рассказало, что боевики ВСУ достаточно крупными силами двигались на Александровку в сопровождении бронетехники. Однако после ликвидации почти целой роты солдат и четырех боевых машин пехоты остатки националистических формирований бросились наутек.

Казачья бригада на этом не остановилась и отбила наступление ВСУ в населенном пункте Киселевка. Бойцы изгнали из поселка роту засевших там националистов, а также уничтожили танк. Это дало возможность вернуть позиции союзных сил, которые украинским боевикам удалось захватить в ходе контрнаступления на Херсон.

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