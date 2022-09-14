Киеву хватило сил для контрнаступления в Херсонской и Харьковской областях, однако на этом все его возможности исчерпались. Российские же войска сейчас готовят свой контрудар, который вполне может быть нанесен «по печени», уверен военный эксперт, Герой России Рустем Клупов.

Он отметил, что ВС РФ совсем скоро перейдут к контрнаступлению, но совсем не на те районы из которых были вынуждены уйти. Смысла бить по местам, где сосредоточены наиболее крупные силы, никакого нет.

«Нужно по-боксерски — с заходом в сторону нанести удар по печени. Ударом по печени также можно посадить противника на колено» – цитирует Клупова издание «Московский комсомолец».

Отсутствие в распоряжении Киева стратегического резерва, по мнению аналитика, не даст ему возможности вовремя среагировать на такой удар.