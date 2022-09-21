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В ходе частичной мобилизации, объявленной 21 сентября президентом РФ Владимиром Путиным, призыву подлежат резервисты, которые имеют дефицитные военные специальности, рассказал изданию «Московский комсомолец» военный эксперт Алексей Леонков.

Он пояснил, что на службу будут приглашать военный контингент, который уже прошел горячие точки – Чечню или Сирию. Кроме того, у армии возникла потребность в водителях боевых машин пехоты, бронетранспортеров и иной техники, танкистов и связистов, артиллеристов, резервистов, которые ранее служили в Воздушно-десантных войсках.

Леонков рассказал также, что на данный момент в мобилизационном резерве состоит 2 миллиона россиян. Подавляющее их большинство лишь иногда выезжают на сборы, что сложно назвать полноценной боевой подготовкой.

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