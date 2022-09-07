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Президент РФ Владимир Путин и министр обороны Сергей Шойгу одобрительной улыбкой отреагировали на доклад замглавы оборонного ведомства Юнус-Бека Евкурова на одном из наблюдательных пунктов на учениях «Восток-2022». Это означает, что боеготовность российских войск находится на самом высоком уровне, несмотря на специальную военную операцию на Украине, пишет британский таблоид The Mirror.

Авторы публикации, перевод которой представлен РИА Новости, отметили, что Россия демонстрирует полную невозмутимость и показывает, что спецоперация на Украине никак не повлияла на боеспособность армии. ВС РФ проводят крупные учения в штатном режиме, даже не пытаясь отменить их или перенести из-за СВО.

Напомним, что учения «Восток-2022» прошли на девяти полигонах Восточного военного округа, а также в Японском и Охотском морях. Начались они 1 сентября.

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