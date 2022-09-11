Украинский минометчик намеревался сделать видео ударов своего подразделения по позициям ВС РФ, но снял уничтожение всего расчета российскими войсками.

На кадрах, опубликованных порталом «Военное дело», хорошо видно, как украинские боевики готовятся провести минометную атаку. В какой-то момент один из них указывает на небо, где он разглядел что-то необычное. Выяснилось, что это разведывательный беспилотник ВС РФ, который внимательно отслеживал все действия националистов.

Практически сразу минометный расчет был накрыт ударами российской артиллерии, которые и наводил беспилотный аппарат. Так получилось, что минометчик снял собственную ликвидацию, хотя намеревался сделать совсем другую видеозапись.

Напомним, что спецоперация ВС РФ продолжается, российские войска проводят перегруппировку сил. По мнению экспертов, ВСУ намереваются провести контрнаступление на Угледарском и Донецком направлениях, куда стягивают дополнительные подразделения с бронетехникой.