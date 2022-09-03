В декабре прошлого года Киев запрашивал у производителя беспилотников Bayraktar TB2 возможность установки на дроны специальных емкостей для распыления химических реактивов и биологического оружия, сообщил начальник войск РХБЗ Игорь Кириллов. Он отметил, что подтверждение этого запроса имеется в распоряжении Минобороны РФ.

По словам Кириллова, емкости, заправленные биологическими рецептурами и оснащенные механизмом их распыления, установленные на беспилотные аппараты с дальностью полета до 300 километров представляют серьезную опасность для России. Дроны способны проникать вглубь страны и использовать на ее территории оружие массового поражения.

Емкости объемом до 20 литров могут обеспечить крупномасштабное применение такого оружия над российской территорией, причем риски подобных атак сохраняются до сих пор, заявил Кириллов.