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Минобороны РФ сообщает о продолжающихся боях на линии Балаклея-Купянск. В настоящий момент ВСУ находятся у поселка Грушевка. ВС РФ не собираются пропускать их далее, надежно удерживая оборону.

Портал «Военное обозрение» отмечает, что столь стремительное наступление на стало сюрпризом для российских войск. Из Купянска заранее было эвакуировано население, поэтому ВС РФ знали, куда именно нацеливается Киев и чего от него стоит ожидать.

Сейчас ВСУ просто необходимо усиливать подразделения, которые находятся всего в 6-8 километрах от города, насыщать атаку бронетехникой, которая сможет переломить ситуацию и позволит установить контроль над Купянском. Для российского же командования наступает момент истины, уверены эксперты. Они поясняют, что если ВС РФ сумеют избежать паники и не допустить подхода подкрепления на помощь передовым отрядам националистов, для Киева все закончится так же, как и под Херсоном. А его весьма впечатляющее наступление окажется всего лишь очередной пиар-акцией для Запада.

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