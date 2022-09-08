Зенитно-ракетные комплексы «Оса-АКМ» проделывают в ходе спецоперации ВС РФ на Украине огромную работу. Они не только постоянно мониторят воздушную обстановку, но еще и эффективно обнаруживают и сбивают вражеские беспилотные аппараты и иные цели, сообщило Минобороны РФ.

Военное ведомство опубликовало видео, на котором замкомандира зенитного ракетного полка рассказал о боевой работе ЗРК «Оса-АКМ». Он отметил, что эти комплексы продемонстрировали высокую эффективность в борьбе с многочисленными дронами ВСУ, которые уничтожаются буквально в течение нескольких секунд после получения команды.

Именно благодаря «Осе» дронов, которых в начале спецоперации у Киева было огромное количество, сейчас стало значительно меньше. ЗРК поражает как промышленные, так и сделанные буквально на коленке кустарные образцы, не давая им проводить разведку или сбрасывать на позиции союзных сил взрывные устройства.