В ходе специальной военной операции российские ВС активно используют реактивные системы залпового огня «Град». Минобороны РФ наглядно продемонстрировало на видео боевую работу этих комплексов.

РСЗО «Град» выпускают по врагу 122-миллиметровые реактивные снаряды, которые эффективно подавляют активность противника. Они уничтожают не только технику и живую силу, но еще и опорные и командные пункты, замаскированные позиции.

Командир расчета РСЗО с позывным «Саратов» рассказал, что комплекс работает в связке с беспилотником, который обнаруживает цели и передает координаты. После этого на боевиков ВСУ обрушивается настоящий огненный град из 20 реактивных снарядов, полностью уничтожающих позицию врага.

РСЗО также постоянно меняют место дислокации, что не дает противнику возможности нанести точный ответный удар, сообщил военнослужащий.