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На сайте Минобороны РФ появился раздел «Великий труженик войны», который посвящен генералу армии Андрею Хрулеву. Именно он является основоположником современной системы тыла.

В разделе представлены уникальные фото, которые никогда раньше не появлялись в Сети. Они взяты из семейного архива самого Хрулева. На фотографиях запечатлены моменты деятельности легендарного начальника тыла Красной Армии.

Кроме того, в разделе приведено много информации о Хрулеве, пояснений и комментариев к фотографиям, страниц из биографии знаменитого генерала. Некоторые фото показывают его в парадной обстановке с государственными наградами на груди.

Открытие нового виртуального раздела приурочено к 130-летию со дня рождения великого труженика, которое отмечается 30 сентября.

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