В Молдавии 12 сентября начались военные маневры «Огненный щит» (Scutul de foc 2022), сообщает главное военное ведомство страны. Именно поэтому на улицах Кишинева появилась боевая техника, которая направлялась в учебные центры.

Напомним, что ранее жители молдавской столицы начали активно публиковать видеозаписи и фото с движущейся по городу техникой. Она перемещалась и ночью и днем, что вызвало обеспокоенность граждан.

Минобороны Молдавии развело все страхи, сообщив, что в понедельник техника и вооружение были направлены в учебные центры, где до 23 сентября будут проходить запланированные ранее учения, передает РИА Новости.

Ведомство также рассказало, что техника перемещалась и в других городах страны и призвало не публиковать фотографии колонн в Сети, чтобы избежать появления дезинформации.