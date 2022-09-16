ВРЕМЯ
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Mail 0
Viber 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Германия, Польша и Франция намерены предоставлять помощь ВС Украины в долгосрочной перспективе. В связи с этим они приняли решение не только продолжать поставки Киеву оружие, но и создать специальную миссию, которая будет обучать украинских боевиков.

Представители МИД всех трех государств выпустили совместное заявление, в котором отметили, что долгосрочная поддержка просто не может ограничиваться передачей оружия и боеприпасов украинской армии. Поэтому принято решение создать европейскую миссию, которая позволит военнослужащим ВСУ проходить обучение на территории ЕС, а также получать всю необходимую поддержку.

Напомним, что сейчас украинские военные проходят обучение в США и Испании, в Великобритании и Польше. Только в Соединенных Штатах за время спецоперации ВС РФ 1475 боевиков научились использованию гаубиц M777 и реактивных систем залпового огня HIMARS.

Вам может понравиться

Политолог Кот назвал приоритетное направление для удара ВСУ

Разведка боем, затеянная украинскими ВС на Запорожском направлении, завершилась эпичным провалом. ВС РФ дали понять, что таких «подарков», которые Киеву удалось получить в Харькове, он больше не дождется, рассказал политолог

Прекращение огня между Азербайджаном и Арменией продержалось не более суток

Пресс-секретарь Минобороны Армении Арам Торосян рассказал об обстрелах населенного пункта Джермук азербайджанскими минометными подразделениями. Также Баку задействовал ударные дроны и артиллерийские орудия для ударов по селу Верин Шорж. Представитель военного

«Сломают или потеряют»: Требования Киева поставили американских военных в тупик

Киев неоднократно запрашивает у НАТО самолеты западного образца, однако даже в США, которые регулярно кричат о готовности помогать всеми силами, по этому вопросу до сих пор не сложилось единое мнение.