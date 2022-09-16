Германия, Польша и Франция намерены предоставлять помощь ВС Украины в долгосрочной перспективе. В связи с этим они приняли решение не только продолжать поставки Киеву оружие, но и создать специальную миссию, которая будет обучать украинских боевиков.

Представители МИД всех трех государств выпустили совместное заявление, в котором отметили, что долгосрочная поддержка просто не может ограничиваться передачей оружия и боеприпасов украинской армии. Поэтому принято решение создать европейскую миссию, которая позволит военнослужащим ВСУ проходить обучение на территории ЕС, а также получать всю необходимую поддержку.

Напомним, что сейчас украинские военные проходят обучение в США и Испании, в Великобритании и Польше. Только в Соединенных Штатах за время спецоперации ВС РФ 1475 боевиков научились использованию гаубиц M777 и реактивных систем залпового огня HIMARS.