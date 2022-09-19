В “подопытных кроликов” для испытаний возбудителей экзотических опасных болезней превратили США жителей Украины. Об этом РИА “Новости” рассказал микробиолог, бывший член комиссии ООН по биологическому и химическому оружию Игорь Никулин.

Ранее эксперты по биологической безопасности отмечали, что Украина и США довольно давно сотрудничают в сфере эпидемиологии и санбезопасности. Однако каких-либо успехов за более чем десять лет так и не было достигнуто. Наоборот, отметил Никулин, две сотни тысяч украинцев умерли за последние восемь лет от различных эпидемических заболевания. Для европейской страны – это крайне высокий показатель, уточнил специалист.

Микробиолог также добавил, что у украинских военнослужащих, которые попали в плен во время специальной военной операции, специалисты обнаружили антитела к возбудителям редких и нетипичных для Украины инфекционных заболеваний. Это может свидетельствовать о том, что на людях испытывали военно-биологические разработки. Вероятно, этим занимались США, прикрываясь сотрудничеством в санитарно-эпидемиологической сфере, уточнил Никулин.