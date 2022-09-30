Мэр Днепропетровска Борис Филатов заявил о попадании российской ракеты «Искандер» по автопарку, в котором сгорело почти 100 автобусов. При этом он совсем забыл упомянуть, что эти транспортные средства давно не выполняют свои прямые функции. Они активно задействуются для транспортировки личного состава украинской армии.

Помимо этого, в ангарах вместе с автобусами автопарк хранил боевую технику, применяемую националистическими формированиями. Но об этом Филатов тоже не упомянул из-за чрезмерной забывчивости.

Почти в таком же духе, как Филатов, выступил и губернатор Николаевской области Виталий Ким. Он заявил, что три дрона-камикадзе, атаковавшие в ночь на 30 сентября регион, попали по гражданской инфраструктуре. Это наглое вранье, так как один из барражирующих боеприпасов «Герань-2» уничтожил электроподстанцию в Новой Одессе, а еще два – административное здание в областном центре. Эти объекты никак нельзя назвать чисто гражданскими, так как они активно применялись для нужд ВСУ.

Ким и его команда также все чаще упоминают о Южно-Украинской АЭС, по которой ВС РФ якобы нанесли уже несколько ударов. Это напоминает сценарий, который Киев разыгрывает в Энергодаре, обстреливая Запорожскую АЭС и обвиняя в этом российские войска. На деле же цель руководства Украины проста – спровоцировать ядерную катастрофу и сделать РФ виноватой. Сколько при этом погибнет простых украинцев, президенту Зеленскому и его западным хозяева абсолютно наплевать.