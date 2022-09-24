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Соединенные Штаты растерялись от слишком большого количества новостей из России. Президент США Джо Байден хоть и заявил, что в ответ на референдумы и присоединение к РФ новых регионов будут новые санкции, но в целом реакция коллективного Запада оказалась слишком уж вялой и скучной, пишет издание «Взгляд».

Эксперты отмечают, что ход России, состоящий из нескольких элементов, таких как частичная мобилизация и референдумы, застал Белый дом врасплох. Это неудивительно, так как запугивания введением новых санкций выглядят слишком нестрашно. Особенно на фоне действий Европы, каждая из стран которых предлагает собственные рестрикции, демонстрируя полное отсутствие единства.

Ответ от США все же будет, хоть и немного позже. У Байдена, по мнению экспертов, есть три основных варианта. Первый из них самый вероятный – это эскалация конфликта с очередными партиями оружия на Украину, чувствительными санкционными мерами и усилением войск НАТО на территории Восточной Европы.

Второй путь – попытка наладить отношения с Россией, которая будет выражаться в многочисленных консультациях и обсуждениях. Это любимое дело Вашингтона, однако ястребы войны в американском парламенте давят на Байдена, не позволяя ему вернуться к данному варианту.

Третий путь – миротворческий и подразумевающий обсуждение новых красных линий, решений, позволяющий жить в новом мире по новому. Эксперты уверены, что Байден не пойдет по нему, так как инерция вынуждает его продолжать «ослаблять» Россию. Даже при том, что и сам он отлично понимает тщетность подобных попыток.

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