Страны Североатлантического военного блока никак не могут прийти к общему мнению по поводу дальнейших поставок вооружения на Украину. На этой почве среди стран НАТО возник раскол. Об этом пишет японское издание Mainichi Shimbun – сообщает “ИноСМИ”.

В публикации отмечается, что конфликт на Украине сейчас зашёл в тупик. При этом часть европейских стран готовы и дальше предоставлять Киеву вооружение, однако другая часть западных государств с такой позицией не согласны, поскольку опасаются выступать против Москвы. В то же время США тоже не поглощено исключительно украинскими проблемами – сейчас власти страны больше заняты собственными промежуточными выборами, утверждает японское издание.

Между тем в Москве к поставкам вооружения Киеву относятся крайне негативно, сообщают авторы публикации. Дальнейшая накачка Украины западным вооружением только усугубит конфликт, считают они.

Усиленные поставки вооружений на Украину страны Запада начали после старта специальной военной операции России в Донбассе. Москва неоднократно подчёркивала, что подобные действия только оттягивают мирное решение конфликта.