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Концерн Lockheed Martin, занимающий одну из лидирующих позиций в военно-промышленном комплексе США сообщил о разработке новейшей лазерной установки мощностью в 300 киловатт. По этому показателю она превосходит все существующие в данный момент образцы, рассказал портал “Газета.ru”

Лазер уже передан подразделению Минобороны США, которое занимается исследованиями и инженерными разработками. по словам представителей концерна, новое устройство имеет гораздо меньший вес при значительно увеличившейся мощности. Кроме того, оно может безопасно применяться в сочетании с другими лазерными системами.

Напомним, что ранее сообщалось об оснащении лазерной установкой HELIOS американского эсминца Preble. Благодаря этому корабль теперь сможет выводить из строя оптико-электронные системы самолетов и плавсредств потенциального противника.

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