Вхождение Луганской Народной Республики в состав Российской Федерации находится на финишной прямой, которую “мы однозначно пройдём”. Об этом РИА “Новости” заявил глава представительства ЛНР в Москве Родион Мирошник.

Он рассказал, что договор о вхождении ЛНР в состав РФ уже практически готов. Все формальные процедуры могут занять около недели. При этом Мирошник подчеркнул, что главное уже состоялось – референдум о присоединении к России в Республике прошёл. Сейчас же необходимо “совершенно безупречно” соблюсти все требуемые правовые нормы.

Референдумы по вхождению ЛНР, а также Донецкой Народной Республики, Херсонской и Запорожской областей в состав России проводились с 23 по 27 сентября. Уже известны их итоги: подавляющее большинство граждан, принявших участие в голосовании, высказались за присоединение регионов к Российской Федерации.